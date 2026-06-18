Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае

«Первая смена “Время юных героев” завершена. Курсанты прошли путь от новобранцев до настоящей команды. Две недели интенсивной подготовки, дисциплины, товарищества и преодоления себя показали, что каждый из вас способен на большее. Вы освоили навыки, которые останутся с вами на всю жизнь: от огневой подготовки до тактической медицины. Вы стали сильнее, выносливее и увереннее в себе. Но главное — вы поняли: быть защитником Отечества — это не просто слова, а готовность действовать и нести ответственность за тех, кто рядом. Горжусь каждым из вас. До встречи на новых сменах!», — поздравил присутствующих директор центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.