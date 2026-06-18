В лагере «Мир Детства» торжественно завершилась первая военно-патриотическая смена «Время юных героев», организованная филиалом Центра «ВОИН» в Хабаровском крае. 145 курсантов получили сертификаты и грамоты за две недели интенсивной подготовки, научившись дисциплине, работе в команде, оказанию первой помощи, стрельбе и управлению беспилотниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Первая смена “Время юных героев” завершена. Курсанты прошли путь от новобранцев до настоящей команды. Две недели интенсивной подготовки, дисциплины, товарищества и преодоления себя показали, что каждый из вас способен на большее. Вы освоили навыки, которые останутся с вами на всю жизнь: от огневой подготовки до тактической медицины. Вы стали сильнее, выносливее и увереннее в себе. Но главное — вы поняли: быть защитником Отечества — это не просто слова, а готовность действовать и нести ответственность за тех, кто рядом. Горжусь каждым из вас. До встречи на новых сменах!», — поздравил присутствующих директор центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
Напомним, в этом году для курсантов в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев» утверждены 14 новых образовательных программ. Теперь вместо одной 72-часовой «Время юных героев» выстроена многоуровневая система из 14 программ, разделенных по специализациям и степени сложности. У молодых людей появилась возможность в летний период пройти углубленные программы по тактической и огневой подготовке, выживанию и разведке, первой помощи и тактической медицине, управлению FPV-дронами, а также снайпингу совместно со специалистами Федерации боевого снайпинга. Особое внимание уделяется командному сплочению и патриотическому воспитанию. Занятия ведут ветераны специальной военной операции.
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
Первая смена «Время юных героев» завершилась в Хабаровском крае. Фото: Центр «ВОИН».
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«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями. Поэтому при активном участии филиалов, которые подавали свои предложения, мы создали принципиально новую структуру. Теперь у нас есть базовые программы “Время юных героев. 1 уровень” и “Время юных героев. 2 уровень”. А также 12 профильных программ со своей специализацией. И по каждой — два уровня сложности. Всего получилось 14 новых», — рассказал председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
Напомним, что Центр «ВОИН» создан по поручению президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его филиалы работают во всех федеральных округах. Это 21 субъект России, включая исторические регионы. Курирует их создание и работу, а также является сопредседателем Федерации боевого снайпинга России заместитель председателя Правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Миссия Центра — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать.
С начала работы обучение в Центре прошли свыше 120 тысяч курсантов, в том числе более 58 тысяч в 2025 году. В обучении курсантов задействовано около 400 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.