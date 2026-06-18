В Новосибирске планируют построить новый детский корпус областной больницы

Андрей Травников подчеркнул, что первые шаги в этом направлении уже сделаны — с учётом опыта сложного строительства Перинатального центра: «Его начинали строить, останавливали, кардинально меняли проектные решения, мощность, расположение отделений. Я хочу поблагодарить Александра Дмитриевича Жукова за поддержку, потому что благодаря, в том числе, его участию этот известный долгострой Новосибирска в 2021 году был успешно завершён и уже пять лет функционирует. Мы учли этот опыт — надо было очень тщательно подойти ко всем проектным решениям такого серьёзного объекта, как детский корпус, и получить согласование всех федеральных структур. Этот важный этап пройден, все профильные федеральные медицинские центры, которые отвечают за различные направления лечения детей, и федеральный Минздрав, во-первых, подтвердили необходимость появления в Новосибирске такого детского корпуса. Все проектные решения, которые мы предлагаем — залог того, что в будущем никакие изменения в проект вносить не придётся. И второе — у нас будет полное основание просить помощи из федерального бюджета на подтверждённые проектные решения. Проект очень сложный и дорогостоящий, без помощи с федерального уровня мы его реализовать не сможем. Но проект стратегический, нужный для региона, мы начнём, приступим к реализации первого этапа, а там, с помощью, в том числе, наших депутатов в Государственной Думе и наших сенаторов будем добиваться получения дополнительного финансирования».