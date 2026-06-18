В Новосибирске планируют построить новый детский корпус областной больницы

В Новосибирске планируют построить новый детский корпус на территории Государственной Новосибирской областной клинической больницы. Проект представили во время рабочей поездки первого заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в ГНОКБ.
Александр Жуков назвал проект очень нужным для Новосибирской области: «Логично, что этот корпус будет построен здесь, потому что здесь и Перинатальный центр, и все отделения, всё необходимое для того, чтобы эффективно работала детская клиническая больница в рамках Областной. Этот проект уже обсуждён с Минздравом России, необходимость его строительства согласована, есть уже и определённое подтверждение на правительственном уровне. Сомнений в том, что такой объект нужно строить, не возникает. Дело упирается только в финансирование, объект дорогостоящий. Сейчас трудно находить большие деньги как на федеральном уровне, так и на региональном, но делать это надо, будем работать над этим. Есть первая очередь строительства — пищеблок. Существующий надо перенести, потому что именно на его месте и будет строиться детское отделение. Надо с этого начинать и работать над тем, чтобы и в федеральном бюджете предусмотреть необходимые средства на строительство этого чрезвычайно нужного для области объекта».
Андрей Травников подчеркнул, что первые шаги в этом направлении уже сделаны — с учётом опыта сложного строительства Перинатального центра: «Его начинали строить, останавливали, кардинально меняли проектные решения, мощность, расположение отделений. Я хочу поблагодарить Александра Дмитриевича Жукова за поддержку, потому что благодаря, в том числе, его участию этот известный долгострой Новосибирска в 2021 году был успешно завершён и уже пять лет функционирует. Мы учли этот опыт — надо было очень тщательно подойти ко всем проектным решениям такого серьёзного объекта, как детский корпус, и получить согласование всех федеральных структур. Этот важный этап пройден, все профильные федеральные медицинские центры, которые отвечают за различные направления лечения детей, и федеральный Минздрав, во-первых, подтвердили необходимость появления в Новосибирске такого детского корпуса. Все проектные решения, которые мы предлагаем — залог того, что в будущем никакие изменения в проект вносить не придётся. И второе — у нас будет полное основание просить помощи из федерального бюджета на подтверждённые проектные решения. Проект очень сложный и дорогостоящий, без помощи с федерального уровня мы его реализовать не сможем. Но проект стратегический, нужный для региона, мы начнём, приступим к реализации первого этапа, а там, с помощью, в том числе, наших депутатов в Государственной Думе и наших сенаторов будем добиваться получения дополнительного финансирования».
Главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов сообщил, что у больницы уже есть опыт подготовки специалистов для новых медицинских объектов. По аналогии с Перинатальным центром кадровый резерв для будущего детского корпуса планируется формировать заранее совместно с медицинским университетом и профильными колледжами.
Согласно проекту, на базе существующего детского корпуса и новой пристройки планируется развернуть 469 коек для оказания специализированной медицинской помощи детям. Здесь разместятся отделения онкологии и гематологии с блоком асептических палат на 60 коек, челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологии, уроандрологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками. Также предусмотрено создание операционного блока на 10 операционных залов и поликлиники, рассчитанной на 240 посещений в смену.