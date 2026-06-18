Хабаровский завод имени Горького ищет нового владельца

Имущество Хабаровского завода имени Горького выставили на продажу, когда-то крупнейшее предприятие края признали банкротом в 2024 году. Производство, которое номинально входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), власти региона намерены возродить, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Завод основан в 1935 году, изначально он специализировался на ремонте самолетов. В послевоенные годы предприятие перепрофилировали для изготовления судовых кранов, лебедок, насосов, корабельных теплообменников и других средств оснащения кораблей. К 60-м годам прошлого века Хабсудмаш вошел в число крупнейших производств края.
Затем дела Хабаровского завода имени Горького стали постепенно ухудшаться. К 2024-му кредиторская задолженность организации превысила 1,3 миллиарда рублей, а сотрудники регулярно оставались без заработной платы. В том же году суд признал предприятие несостоятельным (банкротом). В отношении Хабсудмаша запустили конкурсное производство.
— Учитывая актуальность проблемы и ее высокую социальную значимость для работников ПАО «Хабаровский завод им. А. М. Горького», в настоящее время осуществляется поиск потенциального покупателя имущества предприятия, в том числе из тех, у ккого есть лицензии и разрешения на выполнение работ в сфере государственного оборонного заказа, — сообщил бизнес-омбудсмен Хабаровского края Андрей Веретенников.
Ранее один из корпусов завода, в котором располагались инженерно-лабораторные помещения, продали, чтобы погасить задолженность по зарплате перед работниками.
— Перед конкурсным управляющим стоит задача сохранить основную специализацию в случае продажи предприятия, — подчеркнули в Минпромторге Хабаровского края.
Напомним, что Хабаровский судостроительный завод, который перешел от ОСК в краевую собственность, обеспечили заказами: предприятие построит два дебаркадера проекта Р4200 по договору с АО «Хабаровскводтранс».