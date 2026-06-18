Хабаровский завод имени Горького ищет нового владельца

— Учитывая актуальность проблемы и ее высокую социальную значимость для работников ПАО «Хабаровский завод им. А. М. Горького», в настоящее время осуществляется поиск потенциального покупателя имущества предприятия, в том числе из тех, у ккого есть лицензии и разрешения на выполнение работ в сфере государственного оборонного заказа, — сообщил бизнес-омбудсмен Хабаровского края Андрей Веретенников.