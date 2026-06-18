Аферист обманул хабаровского пенсионера на 15 тысяч после ДТП

В этот момент к нему подошёл незнакомец и представился хозяином автомобиля, предложив урегулировать вопрос на месте без оформления. Пенсионер передал ему 15 тыс. рублей и уехал. Позднее инспектор Госавтоинспекции уведомил заявителя, что тот покинул место аварии. Выяснилось: получивший деньги мужчина к повреждённой машине отношения не имел.