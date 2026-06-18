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Как вернуть неисправный б/у смартфон, объяснили в красноярском управлении Роспотребнадзора

В красноярском краевом управлении Роспотребнадзора объяснили, как вернуть купленный б/у смартфон, если в его работе обнаружатся недостатки. Специалисты надзорного ведомства.

В красноярском краевом управлении Роспотребнадзора объяснили, как вернуть купленный б/у смартфон, если в его работе обнаружатся недостатки. Специалисты надзорного ведомства подчеркивают, что на купленные бывшие в употреблении товары ненадлежащего качества распространяются те же правила, что и на новые. Если, конечно, недостаток заранее не был оговорен продавцом. При обнаружении недостатка в приобретенном смартфоне, потребитель имеет право отказаться от него и потребовать от продавца возврата уплаченной за товар суммы, — отмечают в Роспотребнадзоре. Смартфон — это технически сложное устройство, поэтому вернуть его продавцу и потребовать замены на исправный или возврата денег можно в течение пятнадцати дней со дня покупки. Позже можно сделать это в случае: обнаружения существенной неполадки; нарушения сроков ее устранения; невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней в связи с устранением неполадок.