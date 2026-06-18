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В Хабаровске мужчину напугали уголовным делом и забрали 900 тысяч

Аферисты убедили мужчину, что его деньги якобы используются для переводов в недружественные страны.

В Хабаровске 43-летний житель Кировского района стал жертвой телефонных мошенников и лишился 900 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.

Потерпевший работает инженером-механиком. Сначала ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками оператора сотовой связи. Собеседники сообщили, что необходимо продлить договор обслуживания, и убедили мужчину назвать код из СМС-сообщения.

После этого хабаровчанину стали звонить уже якобы представители правоохранительных органов. Они заявили, что от его имени якобы осуществляются денежные переводы в недружественные страны.

Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения, мужчине предложили перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Следуя инструкциям злоумышленников, он отправил мошенникам 900 тысяч рублей личных накоплений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.