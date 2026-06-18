В Хабаровске мужчину напугали уголовным делом и забрали 900 тысяч

В Хабаровске 43-летний житель Кировского района стал жертвой телефонных мошенников и лишился 900 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
Потерпевший работает инженером-механиком. Сначала ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками оператора сотовой связи. Собеседники сообщили, что необходимо продлить договор обслуживания, и убедили мужчину назвать код из СМС-сообщения.
После этого хабаровчанину стали звонить уже якобы представители правоохранительных органов. Они заявили, что от его имени якобы осуществляются денежные переводы в недружественные страны.
Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения, мужчине предложили перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Следуя инструкциям злоумышленников, он отправил мошенникам 900 тысяч рублей личных накоплений.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.