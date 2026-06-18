В Ростовской области замечено нашествие саранчи

Специалисты Россельхозцентра напоминают, что саранча относится к категории опасных сельскохозяйственных вредителей. В нестадной фазе насекомое ведёт скрытный образ жизни и практически не наносит ущерба. Однако при благоприятных погодных условиях саранча переходит в стадную фазу — образует огромные стаи, проявляет повышенную агрессивность и мигрирует на значительные расстояния, вызывая масштабные опустошения на полях.