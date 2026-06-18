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В Ростовской области замечено нашествие саранчи

Соответствующие видеозаписи очевидцев появились в социальных сетях.

В Белокалитвинском районе Ростовской области зафиксировано нашествие крупных стай саранчи. Факт массового скопления насекомых подтверждён видеоматериалами, опубликованными очевидцами в социальных сетях.

По предварительной информации, обширные скопления саранчи представляют серьёзную угрозу для сельскохозяйственных угодий: вредители способны за короткий период уничтожить посевы зерновых культур, овощей, подсолнечника, кукурузы и иных видов растительности.

Специалисты Россельхозцентра напоминают, что саранча относится к категории опасных сельскохозяйственных вредителей. В нестадной фазе насекомое ведёт скрытный образ жизни и практически не наносит ущерба. Однако при благоприятных погодных условиях саранча переходит в стадную фазу — образует огромные стаи, проявляет повышенную агрессивность и мигрирует на значительные расстояния, вызывая масштабные опустошения на полях.