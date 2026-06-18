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Нижегородский минспорт объяснил отказ БК «Пари НН» от участия в Единой лиге ВТБ

Такое решение связано с финансовой ситуацией.

Источник: Нижегородская правда

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал решение баскетбольного клуба «Пари НН» не выступать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. По его словам, отказ связан с финансовой ситуацией и стал совместным и взвешенным решением клуба и региона.

Кабайло отметил, что экономические сложности затронули в том числе партнеров и потенциальных спонсоров команды. При этом система клуба будет сохранена: молодежный состав продолжит выступать в Единой молодежной лиге ВТБ.

Теперь власти намерены сосредоточиться на развитии массового и детско-юношеского баскетбола. В числе приоритетов — создание единой баскетбольной экосистемы, поддержка бесплатных секций и турниров, подготовка тренеров, а также работа с муниципалитетами и студенческими командами.

«Сделаем акцент на воспитании молодежи, реализации детско-юношеских спортивных проектов и увеличении количества занимающихся баскетболом», — подчеркнул Кабайло.

Глава регионального минспорта также не исключил возвращения «Пари НН» в Единую лигу ВТБ в будущем. По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться после стабилизации экономической ситуации.

Напомним, что 16 июня БК «Пари Нижний Новгород» официально подтвердил о пристановке своей деятельности. Впервые за 15 лет наша команда не будет представлена в Единой лиге ВТБ. Причиной такого решения стала текущая финансовая ситуация, которая «диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным».