Гостей Куршской косы попросили остерегаться загорающей на песке гадюки

«На авандюне можно встретить гадюку, греющуюся на солнышке. Эта змея отличается от безобидного ужа чёрной зигзагообразной полосой на туловище. И хотя гадюки стараются избегать людей, на них можно нечаянно наступить, тем самым получить болезненный укус. Ещё один повод соблюдать правила и не сходить с лестниц и настилов», — говорится в сообщении.