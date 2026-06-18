Гостей Куршской косы попросили остерегаться загорающей на песке гадюки

Гостей Куршской косы предупредили о гадюках, которые выползают греться на авандюну. Об этом пишут в телеграм-канале нацпарка.
«На авандюне можно встретить гадюку, греющуюся на солнышке. Эта змея отличается от безобидного ужа чёрной зигзагообразной полосой на туловище. И хотя гадюки стараются избегать людей, на них можно нечаянно наступить, тем самым получить болезненный укус. Ещё один повод соблюдать правила и не сходить с лестниц и настилов», — говорится в сообщении.
На Куршской косе достроили переход для защиты авандюны на 13 км. Ещё один участок укрепили напротив визит-центра. В нацпарке надеются, что настилы помогут удержать туристов на разрешённых маршрутах.