На Кубани нашли способ повышения эффективности лечения зависимостей

По оценкам специалистов, проблема развития зависимостей, в том числе, от психоактивных веществ, является одной из наиболее острых медико-социальных проблем. И самое сложное в работе с такими пациентами — возвращение больных к нормальной жизни после лечения, так как очень высок риск рецидива заболевания. Поэтому ученые ищут новые возможности с помощью имеющихся диагностических процедур сделать реабилитацию таких пациентов наиболее подходящей, согласно индивидуальным особенностям каждого человека, чтобы продлить состояние ремиссии.