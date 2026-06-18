На Кубани нашли способ повышения эффективности лечения зависимостей

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Ученные Кубанского ГМУ Минздрава России выяснили, что эффективность лечения различных зависимостей можно оценить по микроэлементам в волосах. Специалисты разрабатывают систему оценки лечения и реабилитации пациентов с зависимостью от психоактивных веществ, сообщил ТАСС руководитель проекта, доктор медицинских наук Илья Быков.
По оценкам специалистов, проблема развития зависимостей, в том числе, от психоактивных веществ, является одной из наиболее острых медико-социальных проблем. И самое сложное в работе с такими пациентами — возвращение больных к нормальной жизни после лечения, так как очень высок риск рецидива заболевания. Поэтому ученые ищут новые возможности с помощью имеющихся диагностических процедур сделать реабилитацию таких пациентов наиболее подходящей, согласно индивидуальным особенностям каждого человека, чтобы продлить состояние ремиссии.
«Результаты исследований продемонстрировали потенциальную возможность стратификации больных с синдромом зависимости от алкоголя, поступающих на реабилитацию, по уровню риска развития рецидива в первые 6 месяцев с использованием лабораторных биомаркеров, таких как сывороточный уровень мозгового нейротрофина (BDNF) и микроэлементы волос», — сообщил ученый.
Команда специалистов, по словам спикера, продолжает работу над диагностическими моделями для поиска лабораторных способов мониторинга лечения и реабилитации больных с синдромом зависимости от психостимуляторов и алкоголя, чтобы повысить эффективность лечения и спрогнозировать риски развития рецидива.
«Основной социальный эффект реализации проекта будет связан со снижением показателей смертности и возвращением трудоспособного населения к активной экономической деятельности. Имеющиеся данные в перспективе могут стать основой персонифицированного подхода к разработке стратегии лечения и реабилитации больных наркологического профиля, а также мониторинга эффективности данного процесса», — добавил Быков.
Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда и Кубанского научного фонда.