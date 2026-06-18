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В Омске определили подрядчика для ремонта школы № 134

Подрядчик проведёт комплексное обновление здания в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Источник: Om1 Омск

Определена подрядная организация, которая займётся капитальным ремонтом школы № 134 в Чкаловском посёлке Омска. Работы выполнит ООО «СТРОЙ-ТАУН».

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, подрядчику предстоит выполнить комплексное обновление здания. В перечень работ входит ремонт полов в рекреациях, замена электропроводки и светильников, модернизация систем водоснабжения и канализации, а также восстановление всех санитарных узлов.

Также планируется ремонт спортивного зала, лестничных клеток, локальное восстановление стеновых панелей и кровли. Стоимость работ по итогам торгов составила 67,5 млн рублей.

Глава города подчеркнул, что на сегодняшний день подрядчики определены для всех образовательных учреждений, включённых в программу капитального ремонта на текущий год.

Работы проводятся в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», а также народной программы партии «Единая Россия».

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