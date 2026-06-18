Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска

На утро 17 июня в лесах Красноярского края действуют 88 пожаров на площади 62,6 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.