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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска

В регионе сохраняется напряженная обстановка с лесными пожарами.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 июня жители соседнего Томска обратили внимание на дымку, напоминающую туман. Губернатор области Владимир Мазур в социальных сетях написал, что образовавшийся смог в городе — это шлейф от лесных пожаров, очаги которых находятся в Красноярском крае.

По словам специалистов Гидрометцентра, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Томска нет.

По данным космоснимков, дым пришел из Енисейского округа, который граничит с Верхнекетским районом.

На утро 17 июня в лесах Красноярского края действуют 88 пожаров на площади 62,6 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.