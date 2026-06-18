Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска

Утром 18 июня жители соседнего Томска обратили внимание на дымку, напоминающую туман. Губернатор области Владимир Мазур в социальных сетях написал, что образовавшийся смог в городе — это шлейф от лесных пожаров, очаги которых находятся в Красноярском крае.
По словам специалистов Гидрометцентра, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Томска нет.
По данным космоснимков, дым пришел из Енисейского округа, который граничит с Верхнекетским районом.
На утро 17 июня в лесах Красноярского края действуют 88 пожаров на площади 62,6 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.