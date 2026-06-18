Омский кларнетист получит 240 тысяч рублей от Правительства России

В филармонии уточнили, что Вадим Стеганцев является артистом высшей категории и играет ключевую роль в группе деревянных духовых инструментов. Он является членом художественного совета Омского академического симфонического оркестра и одновременно выступает в качестве солиста духового оркестра. Также отмечается, что талантливый омский кларнетист успешно выступал на совместных концертах с такими мастерами, как Денис Мацуев, Борис Андрианов и Сергей Крылов.