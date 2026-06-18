Собчак назвала своего мужа Богомолова «диктатором» и «абьюзером»

— Почему-то про нашу пару есть клише, что Ксения Собчак — это бой-баба с плеткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый и вытащенный из подвала, который пришел кашу с хлебом черпать на кухне. Это вообще не так. Потому что люди не знают, что Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье. Мне это и нравится — что появился мужчина, который произвел укрощение строптивой, — заявила журналистка.