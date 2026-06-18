Собчак назвала своего мужа Богомолова «диктатором» и «абьюзером»

Журналистка Ксения Собчак посетила шоу «Что о тебе думают?», в котором откровенно рассказала ведущему Дмитрию Диброву о своем браке с театральным режиссером Константином Богомоловым.
По ее словам, общественность спустя семь лет брака все еще воспринимает их союз совершенно не так, как он выглядит на самом деле. Собчак назвала Богомолова главной любовью ее жизни и заявила, что это ее последний муж. Она отметила, что публика рисует довольно карикатурный образ их отношений.
— Почему-то про нашу пару есть клише, что Ксения Собчак — это бой-баба с плеткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый и вытащенный из подвала, который пришел кашу с хлебом черпать на кухне. Это вообще не так. Потому что люди не знают, что Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье. Мне это и нравится — что появился мужчина, который произвел укрощение строптивой, — заявила журналистка.
В ноябре пошлого года пара отметила день рождения режиссера. Как рассказала Собчак, у нее с Богомоловым вошло в привычку организовывать праздники друг для друга — день рождения режиссера провели силами журналистки.
Собчак и Богомолов вместе с 2019 года. Однако психолог Вероника Степанова считает, что у возлюбленных достаточно тяжелые отношения из-за характера мужчины.