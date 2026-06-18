Елена Макушенко покинула пост Байкальского природоохранного прокурора

СПРАВКА: Михаил Васильевич Шишкоедов родился в 1983 году в Курганской области. В 2004 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры проходит службу с 2004 года. В прокуратуре Курганской области занимал должности помощника Курганского транспортного прокурора, старшего следователя Курганской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Курганской области, заместителя прокурора Юргамышского района Курганской области. Более 9 лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. До последнего назначения с октября 2020 года являлся начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области.