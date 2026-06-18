Эксперты рассказали, что делать, если вы забыли вещи в такси

В компании пояснили, что кнопка звонка водителю доступна в истории заказов в течение 48 часов после поездки. Обычно этого достаточно, чтобы договориться о возврате забытой вещи. Если дозвониться до водителя не получилось или после поездки прошло больше двух дней, нужно обратиться в службу поддержки. В обращении следует подробно описать предмет и указать детали поездки.