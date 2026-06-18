Эксперты рассказали, что делать, если вы забыли вещи в такси

Пассажиру, который оставил личные вещи в такси, сначала нужно связаться с водителем через приложение. Об этом рассказали РИА Новости.
В компании пояснили, что кнопка звонка водителю доступна в истории заказов в течение 48 часов после поездки. Обычно этого достаточно, чтобы договориться о возврате забытой вещи. Если дозвониться до водителя не получилось или после поездки прошло больше двух дней, нужно обратиться в службу поддержки. В обращении следует подробно описать предмет и указать детали поездки.
Отдельный порядок действует, если в машине остался телефон, с которого оформляли заказ. В таком случае можно написать в поддержку с устройства родственника или друга либо обратиться по электронной почте. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.
Эксперты советуют не откладывать обращение. Чем раньше пассажир сообщит о пропаже, тем выше вероятность быстро найти и вернуть вещь.