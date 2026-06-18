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На «Красноярских Столбах» 50-летняя женщина упала со скалы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера , 17 июня, в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя женщина сорвалась с Первого Столба и получила травму ноги.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера , 17 июня, в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя женщина сорвалась с Первого Столба и получила травму ноги.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Они зафиксировали поврежденную конечность с помощью шины, эвакуировали пострадавшую на носилках и передали бригаде скорой помощи.

По данным КГКУ «Спасатель», это уже восьмой случай травматизма туристов на Столбах за последние семь дней.

Спасатели напоминают, что маршруты на территории национального парка связаны с повышенным риском, особенно при подъеме на скальные массивы. Посетителей просят соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами безопасности.