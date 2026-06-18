9-классники Приморья, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно учиться в колледжах

В 2026 году девятиклассники проходят итоговую аттестацию в три этапа. Досрочный период завершился 18 мая, основной период идёт с 2 июня до 6 июля, дополнительный пройдёт с 3 по 25 сентября. Обучение для тех, кто не сдаст экзамены и выберет профессиональное образование по приоритетным для края направлениям, начнётся 1 октября.