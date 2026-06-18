9-классники Приморья, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно учиться в колледжах

Девятиклассники Приморья, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно учиться в колледжах и получить востребованную специальность. Об этом сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина. До этого года абитуриенты без положительного результата ОГЭ не могли претендовать на места в колледжах.
В 2026 году девятиклассники проходят итоговую аттестацию в три этапа. Досрочный период завершился 18 мая, основной период идёт с 2 июня до 6 июля, дополнительный пройдёт с 3 по 25 сентября. Обучение для тех, кто не сдаст экзамены и выберет профессиональное образование по приоритетным для края направлениям, начнётся 1 октября.
В перечень доступных профессий включены агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок, рекламный агент, делопроизводитель, кондитер, пекарь, повар, маляр строительный, младшая медицинская сестра, младший воспитатель, оператор видеозаписи, диспетчер, оператор электронно-вычислительных машин, секретарь-администратор, слесарь, токарь, швея и другие специальности.
Приём учащихся откроется в 28 колледжах Приморья. Полный список учреждений, где можно получить среднее профессиональное образование, размещён на портале spo-25.ru/establishments. Приём документов в вузы и колледжи региона начинается 20 июня. Подать документы можно лично, отправить почтой или через портал Госуслуг.
В Приморском крае работает почти 70 образовательных организаций и их филиалов с программами среднего профессионального образования. В колледжах учатся свыше 50 тысяч студентов, работают более 2 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. Профподготовка ведётся приблизительно по 130 профессиям и специальностям.