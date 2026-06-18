Музыкальный критик Соседов: Пугачевой нужно было уйти со сцены в 50 лет

Музыкальный критик Сергей Соседов в программе «Ломовка Live» заявил, что российской певице Алле Пугачевой следовало закончить свою карьеру в 50 лет.
По его словам, поиски артисткой нового стиля и все, что было после, выглядят смешно и не соответствуют высокому званию Примадонны.
— Ей нужно было уйти после программы «Избранное». Это великолепная точка: черный кабинет, пять музыкантов, она и столик, зеркальце, свеча. Там и голос звучал, и жест работал, — уточнил он.
Кроме того, Соседов добавил, что Пугачева в итоге «уронила себя». Он также подчеркнул, что исполнитель всегда должен «нести свою миссию до конца».
— Ты должен себя нести, зная, чего ты добился, кто ты, ты должен уже жить не для себя. Конечно, она имеет право пожить для себя. Но и мы имеем право сказать о ней другое, — подытожил критик.
До этого ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе признался, что обожает певицу Аллу Пугачеву. Он заявил, что его совсем не волнует то, что происходит с ней сейчас.