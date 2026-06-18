Работающих токийцев, любящих шорты, обвинили в домогательстве

Власти Токио разрешили мужчинам-госслужащим носить шорты на работу в летний период. Эта инициатива, получившая название «Cool Biz», призвана снизить потребление электроэнергии кондиционерами на фоне аномальной жары и растущих цен на топливо. Но инициатива уже вызвала критику среди женщин, — пишет South China Morning Post.
Губернатор Юрико Коике, которая ранее ввела подобную практику, будучи министром, расширила её. Теперь сотрудникам столичного правительства официально разрешено отказаться от строгих брюк в пользу более лёгкой одежды, чтобы чувствовать себя комфортнее в офисе.
Однако нововведение вызвало критику из-за гендерного неравенства. Женщины-работницы указывают на двойные стандарты, поскольку им по-прежнему предписано носить чулки и закрытую обувь даже при экстремально высоких температурах.
Метеорологи прогнозируют, что предстоящее лето в Японии может побить прошлогодние рекорды по температуре и влажности. В таких условиях вопрос комфорта на рабочем месте становится особенно актуальным для всех сотрудников.
Жителей Японии призвали работать в шортах по неожиданной причине.