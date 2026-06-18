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В Красноярске завершается основной период ЕГЭ

Последними экзаменами в 2026 году в крае станут информатика и иностранные языки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске, как и во всей стране, завершается основной период ЕГЭ. 18 и 19 июня пройдут экзамены по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Оба испытания проходят за компьютером. Информатику сдают 1845 человек. На английский язык заявились 875 участников, на немецкий — семь, на китайский — четыре и один на французский.

Результаты по информатике станут известны не позднее 30 июня, а по иностранным языкам — не позднее 2 июля.

Отметим, что в 2026 году ЕГЭ сдали 16 421 человек, из них выпускников 2026 года — 15139. Самыми популярными предметами по выбору стали математика, обществознание и информатика.