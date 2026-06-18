В Красноярске завершается основной период ЕГЭ

В Красноярске, как и во всей стране, завершается основной период ЕГЭ. 18 и 19 июня пройдут экзамены по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Оба испытания проходят за компьютером. Информатику сдают 1845 человек. На английский язык заявились 875 участников, на немецкий — семь, на китайский — четыре и один на французский.