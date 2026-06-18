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Над Ростовской областью за ночь сбили около 60 БПЛА ВСУ

Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

По уточнённым данным, в ночь на 18 июня и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около шести десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инцидент затронул город Каменск‑Шахтинский и пять районов области: Верхнедонской, Миллеровский, Милютинский, Чертковский и Шолоховский.

Атака привела к человеческим жертвам. Один человек погиб, ещё двое пострадавших — сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково — находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате падения обломков БПЛА возникли пожары. На текущий момент пожар в Красносулинском районе ликвидирован, а на месте возгорания в городе Гуково (на территории коммерческих объектов) работают экстренные службы.

Пострадавших в результате пожара в Гуково нет, эвакуация не потребовалась. Ситуация находится под контролем профильных служб, информация уточняется.

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