Над Ростовской областью за ночь сбили около 60 БПЛА ВСУ

По уточнённым данным, в ночь на 18 июня и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около шести десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инцидент затронул город Каменск‑Шахтинский и пять районов области: Верхнедонской, Миллеровский, Милютинский, Чертковский и Шолоховский.
Атака привела к человеческим жертвам. Один человек погиб, ещё двое пострадавших — сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково — находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате падения обломков БПЛА возникли пожары. На текущий момент пожар в Красносулинском районе ликвидирован, а на месте возгорания в городе Гуково (на территории коммерческих объектов) работают экстренные службы.
Пострадавших в результате пожара в Гуково нет, эвакуация не потребовалась. Ситуация находится под контролем профильных служб, информация уточняется.