В Солнечном округе ищут лучшую идею для бренда территории

— Это будет сборник всего, с чем ассоциируется Солнечный округ: наши ценности, история, природа, достижения и будущие цели. Сильный бренд территории — это не просто имидж, это реальный инструмент для развития туризма, экономики и привлечения гостей, — прокомментировал глава Солнечного округа Сергей Семенов.