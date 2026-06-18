В Солнечном округе ищут лучшую идею для бренда территории

Администрация Солнечного округа объявила о проведении открытого конкурса по разработке фирменного стиля территории. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», общий призовой фонд для победителей составит 130 тысяч рублей.
Конкурс «Лучший брендбук Солнечного округа» проводится по трем основным номинациям: разработка логотипа или эмблемы, создание слогана округа, формулировка ценностного предложения (миссии) территории.
Участником может стать любой желающий. К работе допускаются школьники, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, общественные организации и юридические лица. Главное условие — работа должна быть оригинальной и отражать уникальность, историю, культурные традиции и природные особенности Солнечного округа.
— Это будет сборник всего, с чем ассоциируется Солнечный округ: наши ценности, история, природа, достижения и будущие цели. Сильный бренд территории — это не просто имидж, это реальный инструмент для развития туризма, экономики и привлечения гостей, — прокомментировал глава Солнечного округа Сергей Семенов.
Подать заявку можно до 10 июля. Предварительные итоги подведут 15 июля, а имена победителей станут известны 17 июля.