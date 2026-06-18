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В Ростовской области после воздушной атаки загорелись коммерческие объекты

В донском регионе в ходе атаки БПЛА один человек погиб, двое получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная атака на Ростовскую область в ночь на 18 июня привела к пожарам. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

По информации властей, после атаки БПЛА произошло возгорание двух коммерческих объектов: в Красносулинском районе и в городе Гуково. Первый был локализован, на месте второго работают экстренные службы.

— Это территория коммерческих объектов. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА был поврежден тепловоз.

К несчастью, не обошлось без жертв. В городе Гуково один человек погиб, двое получили ранения и были доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Добавим, что утром 18 июня в регионе сначала сняли беспилотную опасность, а потом объявили снова.

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