Власти Шахт завершили капремонт аварийного водовода стоимостью 2,4 млрд рублей

В Шахтах завершили капитальное обновление особо аварийных сегментов магистрального водовода 3ШДВ 4ШДВ, на что за два года совокупно направили 2,4 млрд руб., пишет РБК Ростов.
Муниципалитет и область совместно завершили многолетние работы по восстановлению критически изношенной водной артерии города. Согласно данным местной администрации, общий объём финансирования достиг отметки в 2,4 млрд руб. Львиную долю ассигнований — 2,3 млрд — выделила донская казна, оставшиеся 95,2 млн руб. добавил городской бюджет. Ремонтный цикл стартовал в 2023-м и завершился в заключительном месяце 2025-го. В завершающем году на объект перечислили 342,8 млн руб.
Столь масштабные вливания происходили на фоне острейшего коммунального коллапса. Летом 2025-го городские власти были вынуждены ввести локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали масштабные подтопления жилых кварталов, спровоцированные прорывами на сетях водоотведения. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в микрорайонах Олимпийский, Майский и в зоне бывшего хлопчатобумажного комбината. Тогда же своей должности лишился руководитель государственного предприятия «Управление развития систем водоснабжения».
Глава донского региона Юрий Слюсарь в разгар аварийного лета обнародовал тревожную статистику. Он уточнил, что степень износа централизованных магистралей водоснабжения в области достигла 74%, а водоотведения — 60,4%. Именно эти цифры легли в основу бюджетного планирования на трехлетку 2026−2028 годов, где приоритет смещен в пользу восстановления инженерной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что на комплексную модернизацию коммунального хозяйства Ростовской области до 2028-го заложено почти 20 млрд руб., из которых 4,3 млрд поступят из федерального центра.