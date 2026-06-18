Власти Шахт завершили капремонт аварийного водовода стоимостью 2,4 млрд рублей

Глава донского региона Юрий Слюсарь в разгар аварийного лета обнародовал тревожную статистику. Он уточнил, что степень износа централизованных магистралей водоснабжения в области достигла 74%, а водоотведения — 60,4%. Именно эти цифры легли в основу бюджетного планирования на трехлетку 2026−2028 годов, где приоритет смещен в пользу восстановления инженерной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что на комплексную модернизацию коммунального хозяйства Ростовской области до 2028-го заложено почти 20 млрд руб., из которых 4,3 млрд поступят из федерального центра.