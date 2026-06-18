Умер 1200-летний дуб, помнящий Робин Гуда

Легендарное 1200-летнее дерево в Шервудском лесу, связанное с мифами о Робин Гуде, признано погибшим. Речь идет о знаменитом Дубе Майор, который не дал листвы этой весной, что подтвердили специалисты Королевского общества защиты птиц, — пишет The Guardian.
Причиной гибели гиганта стала многолетняя деградация почвы. Огромное количество туристов, приезжавших со всего мира, уплотняло землю вокруг ствола. В результате дождевая вода перестала проникать к корневой системе, лишив дерево питания и влаги.
Представители заповедника назвали эту потерю «душераздирающей». Стоит отметить, что слухи о смерти дуба ходили и раньше, но до этого года природоохранная организация всегда опровергала их, подтверждая, что дерево живо.
Теперь же факт гибели не вызывает сомнений. В ближайшее время специалисты планируют провести детальное обследование останков дерева, чтобы оценить его состояние и возможные риски для посетителей.
В Британии осуждены виновные в уничтожении легендарного «дерева Робин Гуда».