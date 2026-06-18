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В Хабаровске найденный телефон стал билетом к чужим деньгам

Житель краевого центра несколько дней расплачивался чужой банковской картой.

В Хабаровске полицейские задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в краже мобильного телефона и денежных средств с банковской карты, hab.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Хабаровску.

В полицию обратился 49-летний житель Второго Хабаровска, работающий наладчиком. Мужчина рассказал, что потерял во дворе своего дома мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. В чехле устройства находилась банковская карта.

Спустя несколько дней хабаровчанин запросил банковскую выписку и обнаружил, что неизвестный успел оплатить покупки в различных магазинах на сумму более 12,3 тысячи рублей.

Сотрудники отдела полиции № 5 установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Железнодорожного района, ранее судимый за неуплату алиментов.

По версии следствия, мужчина нашёл телефон, увидел в чехле банковскую карту и начал использовать её для оплаты продуктов и алкоголя в торговых точках Железнодорожного района. Сам телефон он оставил себе и собирался пользоваться им лично.

Во время обыска полицейские изъяли похищенный смартфон и вернули его владельцу.

Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы, — прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.