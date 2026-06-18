В Хабаровске стартовал набор на обучение в «Школе 21»

В Хабаровске стартовал набор в образовательный проект Сбера, где жители региона смогут бесплатно освоить цифровые профессии и начать карьеру в IT. Обучение будет проходить на базе Тихоокеанского государственного университета. Первый отборочный интенсив, который в школе называют «бассейном», начнётся 31 августа. А уже 1 сентября в краевой столице планируется открытие нового кампуса. Подать заявку на обучение можно на сайте «Школы 21».
От программиста до аналитика данных.
Получить новую профессию в сфере цифровых технологий смогут все желающие старше 18 лет. Для поступления в «Школу 21» не потребуется профильное образование или опыт работы — обучение полностью бесплатное и доступно каждому, кто готов осваивать новые знания. Проект появился благодаря соглашению между Сбером и правительством Хабаровского края, подписанному на Восточном экономическом форуме (16+). Сейчас на базе Тихоокеанского государственного университета идет масштабная реконструкция будущего кампуса.
По словам управляющего головным отделением Сбербанка по Хабаровскому краю Александра Стоянова, пространство будет полностью переосмыслено и адаптировано под современные форматы обучения.
— Проект предусматривает комплексное обновление здания — как внутренних помещений, так и фасада. Объект получит современный внешний облик, будет полностью преобразована входная группа. Внутри разместится пространство формата Open Space («открытое пространство») с современными рабочими местами для студентов, конференц-залами и зонами для командной работы, где участники смогут совместно решать задачи и работать над проектами, — отметил Александр Стоянов.
Перед началом основной программы участникам предстоит пройти отборочный этап. Сам образовательный процесс построен по методологии «равный равному»: здесь нет преподавателей в привычном понимании, а знания студенты получают через взаимодействие друг с другом, выполнение практических заданий и реализацию совместных проектов.
— После завершения обучения выпускники получают востребованные навыки в сфере информационных технологий и могут начать карьеру в качестве junior-специалистов* («специалистов начального уровня»). В дальнейшем они продолжают профессиональный рост, повышая квалификацию до уровня middle* («специалист среднего уровня») и senior* («ведущий специалист»). При этом поступить в школу может любой человек старше 18 лет независимо от профессии и предыдущего образования, — добавил управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк.
Всего участникам будет доступно 21 направление подготовки. Среди них — разработка на языках C++, Java, Python, Go, Kotlin, Swift и JavaScript, мобильная разработка, создание компьютерных игр, кибербезопасность, аналитика данных, тестирование программного обеспечения, системный и бизнес-анализ, дизайн пользовательских интерфейсов и другие востребованные специальности.
Продолжительность обучения составит от девяти месяцев до двух лет в зависимости от выбранного направления. Кроме того, программа предусматривает стажировку в IT-компаниях, что позволит участникам получить практический опыт и повысить шансы на трудоустройство.
Центр цифрового сообщества.
Кампус «Школы 21» разместится на улице Тихоокеанской, 134. Сейчас в здании продолжается ремонт, при этом проект предполагает не только обновление внутренних помещений, но и благоустройство прилегающей территории.
Как отметил ректор ТОГУ Юрий Марфин, более тысячи квадратных метров учебного пространства будут полностью модернизированы и оснащены современной компьютерной и мультимедийной техникой, что позволит вывести подготовку IT-специалистов на новый уровень. Внутри разместят открытое пространство для занятий, современные рабочие станции, зоны командной работы, конференц-залы, библиотеку и площадки для отдыха. Обучение будет организовано в круглосуточном режиме.
— «Школа 21» как структурное подразделение Тихоокеанского государственного университета будет развиваться не только в пределах отремонтированного пространства. Мы планируем преобразить и внешнюю территорию, и фасад здания. Благодаря поддержке регионального правительства объект станет значительно более современным и привлекательным. Но в целом наша задача гораздо шире. Мы хотим, чтобы эта инфраструктурная единица стала центром притяжения и центром сборки IT-сообщества региона. Сегодня растёт запрос на новые технологические решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Одновременно увеличивается и потребность в квалифицированных специалистах, — подчеркнул Юрий Марфин.
Инвестиция в будущее региона.
В министерстве образования и науки края уверены, что новая площадка поможет решить одну из ключевых задач — подготовку кадров для цифровой экономики. По словам министра образования и науки края Алексея Мокрушина, выпускники будут востребованы в технологических и цифровых компаниях, число которых на Дальнем Востоке ежегодно растёт.
— Появление «Школы 21» важно не только для развития системы образования, но и для развития всего Хабаровского края, прежде всего его экономики. Сегодня сфера информационных технологий развивается очень быстрыми темпами, и потребность в квалифицированных специалистах растёт с каждым годом. При этом важно, чтобы существовал механизм оперативной подготовки кадров, готовых практически сразу включаться в работу. Конечно, никто не отменяет среднее профессиональное и высшее образование, однако есть компетенции, которые можно освоить в более короткие сроки. Именно такую возможность предоставляет «Школа 21», — отметил министр.
Для Хабаровского края проект рассматривается как долгосрочная инвестиция в развитие человеческого капитала, который может стать основой для развития IT-отрасли на Дальнем Востоке. Уже этой осенью первые участники смогут начать путь в новую профессию, а в перспективе площадка должна стать одним из ключевых центров подготовки IT-специалистов региона.
— Сегодня конкурируют не только компании, но и территории. Побеждают те регионы, которые быстрее внедряют новые технологии и готовят специалистов для экономики будущего. У Хабаровского края есть все предпосылки стать одним из лидеров Дальнего Востока в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, — подчеркнул председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин.
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