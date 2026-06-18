В Хабаровске стартовал набор на обучение в «Школе 21»

— Появление «Школы 21» важно не только для развития системы образования, но и для развития всего Хабаровского края, прежде всего его экономики. Сегодня сфера информационных технологий развивается очень быстрыми темпами, и потребность в квалифицированных специалистах растёт с каждым годом. При этом важно, чтобы существовал механизм оперативной подготовки кадров, готовых практически сразу включаться в работу. Конечно, никто не отменяет среднее профессиональное и высшее образование, однако есть компетенции, которые можно освоить в более короткие сроки. Именно такую возможность предоставляет «Школа 21», — отметил министр.