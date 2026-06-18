«Связано с моей семейной жизнью»: блогер, сыгравшая в клипе Димаша, сделала неожиданное признание

«Да что случилось?!» «Фура косметики едет с Китая». «Любой кризис — это точка роста». «Давно отписалась, вечные прогревы». «Попахивает “заказными” комментариями». «А сейчас не подписаны друг на друга, непонятно». «Вы же позавчера выкладывали, как заново влюбились в своего мужа в поездке, я же не одна это видела?» «Кстати вот, у меня этот пост вышел сегодня в ленте и я ничего не поняла. Оказывается, он есть у Талгата, а у нее нет. Это странно». «Напоминание каждой женщине! А не развод и всякое! А если уж и прогрев то что в этом плохого? Это часть бизнеса! Что за нытики в комментах?» «В большом горе обычно людям ни до рилсов и не до работы. Так что или уже раскрывайте карты или не пускайте интригу и никак не афишируйте свои страсти Христовы. У людей ожидаемая и объяснимая реакция на всю эту жеманную загадочность. Не нужно возмущаться на то как реагирует публика».