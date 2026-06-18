Сборная Узбекистана проиграла Колумбии в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Узбекистана провально дебютировала на чемпионате мира по футболу. Матч в Мехико против Колумбии завершился со счетом 3:1.
Первый гол забил Даниэль Муньос на 40-й минуте игры. Счет сравнял на 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев, однако спустя пять минут Луис Диас снова вывел колумбийцев вперед. Финальный год забил Хаминтон Кампас на 99-й минуте.
Победа в матче позволила колумбийской сборной оказаться на вершине таблицы группы К, в активе команды три очка. Узбекистан с нулем баллов занимает последнее место в квартете. В следующем туре узбекская сборная встретится с Португалией, а Колумбия сыграет с ДР Конго.
15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.
Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль, в свою очередь, установил антирекорд. Согласно статистике, он стал первым за 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут.