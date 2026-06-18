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Минобрнауки Татарстана подвело итоги ЕГЭ по трем предметам

В Татарстане официально утверждены результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, которые выпускники сдавали 1 июня.

Источник: Freepik

Министерство образования и науки Татарстана обнародовало официальные результаты Единого государственного экзамена по истории, литературе и химии, который прошел 1 июня. Статистика оказалась неоднозначной: на фоне резкого роста популярности химии среди выпускников число идеальных результатов по этому предмету обвалилось почти на 50%. При этом литература традиционно удерживает планку высоких баллов, а история преподнесла сюрприз в виде единственного стобалльника.

Химия стала абсолютным лидером по числу участников среди трех дисциплин. Экзамен сдавали 2394 человека — это почти на 250 выпускников больше, чем в 2025 году. Однако высокие результаты продемонстрировали далеко не все. Количество стобалльников сократилось с 114 до 67, то есть в 1,7 раза. Средний тестовый балл составил 66,88, а минимальный порог в 36 баллов не смогли преодолеть 205 участников.

Экзамен по литературе выбрали 725 выпускников. Этот предмет вновь подтвердил статус одного из самых «результативных»: 64 человека получили максимальные 100 баллов. Средний балл здесь самый высокий среди тройки предметов — 72,08. Неудовлетворительный результат (ниже пороговых 32 баллов) зафиксирован лишь у 11 человек.

За парты по истории сели 1486 школьников. Максимальный балл получил всего один выпускник — ровно как и в прошлом году. Средний балл по предмету составил 61,50. При этом 66 участников не смогли преодолеть минимальный порог в 35 баллов.

Для тех, кто не справился с заданиями или хочет улучшить результат, предусмотрены резервные дни. Пересдача по литературе и химии состоится 8 июля, а по истории — 9 июля. Выпускникам рекомендуется заранее свериться с информацией на официальном портале ЕГЭ и в своих школах.