Минобрнауки Татарстана подвело итоги ЕГЭ по трем предметам

Химия стала абсолютным лидером по числу участников среди трех дисциплин. Экзамен сдавали 2394 человека — это почти на 250 выпускников больше, чем в 2025 году. Однако высокие результаты продемонстрировали далеко не все. Количество стобалльников сократилось с 114 до 67, то есть в 1,7 раза. Средний тестовый балл составил 66,88, а минимальный порог в 36 баллов не смогли преодолеть 205 участников.