Власти: перевозчики атакованного ВСУ под Брянском автобуса с белорусами выбрали небезопасный маршрут

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников в эфире «Первого информационного телеканала» заявил, что перевозчики атакованного ВСУ автобуса в Брянской области выбрали небезопасный маршрут.
Как сообщалось ранее, БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пассажирами прибыл в Беларусь ночью 17 июня. Они рассказали, как пережили атаку.
По слова Алейникова, в детско-юношеской спортивной школе № 2 Речицкого района была организована группа учащихся для выезда на оздоровление и тренировки по футболу. Группа собрали родители и тренера в частном порядке.
Дмитрий Алейников добавляет, что для осуществления указанной поездки был заключен договор с негосударственными перевозчиками, которые зарегистрированы в Калинковичском и Речицком районах.
— Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту Речица — Геленджик. При этом хотелось бы заметить, что перевозчиками был выбран небезопасный маршрут, практически прифронтовой зоне, — обратил внимание зампредседателя.
Как замечает Алейников, при организации поездки был издан приказ по спортивной школе, автобус выехал из Речицы в 05.30 17 июня. В составе группы, отмечает чиновник, находились в отпусках и ехали с семьями тренера-преподаватели, занимавшиеся организацией отдыха детей. В автобусе были дети и с родителями, и по доверенности на выезд за границу.
Тем временем мы собрали хронологию атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакцию властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке ВСУ на автобус.