Фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать по автоматическим камерам

С 1 июля в Екатеринбурге заработает система автоматической фиксации нарушений для грузового транспорта. Камеры будут фиксировать проезд под знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 5.15.7 «Направление движения по полосам», а штрафы будут приходить автоматически, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.