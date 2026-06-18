Фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать по автоматическим камерам

Как рассказал врио заместителя начальника центра автоматической фиксации Сергей Кобяков, в центральной части города возникла проблема с движением грузового транспорта, из-за чего приняли решение о его запрете. Соответствующие знаки уже установлены.
Комплексы фиксации разместят сразу после запрещающих знаков — факт проезда будет автоматически считаться нарушением. Система охватит основные въезды в центр и участки с ограничением движения по полосам.
За нарушение требований знака 3.4 предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб., за за нарушение знака 5.15.7 — 750 ₽, уточнил Кобяков. Камеры впервые будут работать в таком формате на ключевых въездах в центральную часть города.