Главе СК доложат о расследовании гибели младенца в Ростовской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации будет проинформирован о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в Ростове‑на‑Дону.
16 июня 2026 года в мусорном контейнере на территории города было обнаружено тело новорождённого. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено и расследуется уголовное дело.
Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области С. Ю. Ковалёву представить подробный доклад о текущем состоянии расследования.