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Главе СК доложат о расследовании гибели младенца в Ростовской области

Об этом сообщает Следком по региону.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации будет проинформирован о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в Ростове‑на‑Дону.

16 июня 2026 года в мусорном контейнере на территории города было обнаружено тело новорождённого. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области С. Ю. Ковалёву представить подробный доклад о текущем состоянии расследования.