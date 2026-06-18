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Фирму оштрафовали на 500 тысяч за взятки инспектору ДПС в Красноярском крае

Руководство организации решило решать проблемы не совсем законным способом.

Фирма из Богучан оштрафована на 500 тысяч рублей за взятки гаишнику. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2022—2025 годах ООО «Гранит» занималось разработкой карьеров и эксплуатацией грузовиков. У сотрудников Госавтоинспекции к компании возникали вопросы, и руководство решило решать их не совсем законным способом.

Директор фирмы в течение двух с половиной лет передавал бывшему подчинённому — инспектору ДПС — 660 тысяч рублей за общее покровительство. Полицейский должен был способствовать тому, чтобы нарушения не влекли для предприятия серьёзных последствий.

Схему раскрыли правоохранители. Прокурор возбудил дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Передача взятки должностному лицу в интересах юрлица». Мировой судья оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.

Ранее мы сообщали, что норильский бизнесмен заплатил полицейскому миллион и получил 9 лет.