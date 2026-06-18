Суд обязал огородить школы Неклиновского района Ростовской области

Среди обязательных мероприятий, которые должны быть реализованы в образовательных учреждениях района, значатся преграждение доступа посторонних лиц на территорию, своевременное выявление нарушителей и предотвращение попыток терактов. Эти меры призваны не только защитить детей и сотрудников школ, но и минимизировать последствия возможных атак. Установленные сроки для выполнения предписаний — до 1 сентября 2027 года — дают образовательным организациям возможность подготовиться к изменениям и обеспечить безопасность своих территорий.