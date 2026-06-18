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Полиция выявила плантацию и подвальную наркооранжерею в Ростове-на-Дону

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции Ростова‑на‑Дону пресекли незаконную деятельность местного жителя, занимавшегося культивированием наркосодержащих растений. В ходе оперативно‑разыскных мероприятий в доме подозреваемого обнаружена подпольная плантация конопли: в подвальном помещении, оборудованном системой искусственного освещения и вентиляции, произрастало 419 кустов. Кроме того, изъято 200 г марихуаны.

По данному факту ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере). Подозреваемый заключён под стражу.