«Кот бегемот», «фермер Петя», «зеленая щучка»: на юге Красноярского края нашли семена несуществующих сортов

Специалисты ведомства проверили торговые точки в Минусинске, Ермаковском и Шушенском муниципальных округах. С 8 по 11 июня они обследовали 14 магазинов, которые продают семена и посадочный материал. Нарушения выявили в каждой торговой точке. Всего специалисты проверили 2414 партий семян овощных и плодовых культур. Из них 258 реализовывались с нарушениями.