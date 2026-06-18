«Кот бегемот», «фермер Петя», «зеленая щучка»: на юге Красноярского края нашли семена несуществующих сортов

На юге Красноярского края в магазинах продавали семена сортов, не включенных в Госреестр. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Специалисты ведомства проверили торговые точки в Минусинске, Ермаковском и Шушенском муниципальных округах. С 8 по 11 июня они обследовали 14 магазинов, которые продают семена и посадочный материал. Нарушения выявили в каждой торговой точке. Всего специалисты проверили 2414 партий семян овощных и плодовых культур. Из них 258 реализовывались с нарушениями.
Так, в магазине «Семена» в поселке Шушенское около 30% представленных к продаже семян относились к сортам и гибридам, которых нет в Государственном реестре. В одноименном магазине в Минусинске доля таких семян составила 8%.
Среди выявленных нарушений были семена томатов с названиями «барнаульский консервный», «долька дальневосточная», «кот бегемот», «сибирский бройлер», «красный утконос» и «фермер Петя». Также продавались огурцы «соли сам», «зеленая щучка», «китайский холодоустойчивый», «китайский жароустойчивый» и морковь «сибирская медуница», «медовая сказка», «длинная тупая без сердцевины».
15 июня владельцам торговых точек объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере семеноводства. Всего с начала 2026 года специалисты Россельхознадзора проверили в Красноярском крае 176 торговых точек и 23 интернет-сайта по продаже семян.
По итогам контрольных мероприятий выяснилось, что в магазинах региона с нарушениями продавались 14% партий семян овощных культур и 19% партий саженцев плодовых культур.