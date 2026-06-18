Востребованный уфимский детсад могут отремонтировать раньше срока: все зависит от финансирования

Родители воспитанников обратили внимание на состояние здания: стены покрыты неровностями, краска осыпалась, местами разрушен верхний слой отделки. В районной администрации пояснили, что капитальный ремонт фасада начали еще в 2023 году, вся сметная документация готова, а письма с просьбой выделить финансирование уже направлены в профильные ведомства.