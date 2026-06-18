18 июня — День клубники

Ученые обнаружили, что у женщин, которые съедали более трех порций клубники в неделю, риск сердечного приступа был на 34% ниже, чем у тех, кто ел меньше. Специалисты в области питания советуют здоровым взрослым людям, не имеющим аллергии или каких-либо медицинских ограничений, употреблять в пищу от 200 до 300 граммов клубники ежедневно. Людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется ограничить суточное потребление свежей клубники до 60 граммов.