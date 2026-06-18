18 июня — День клубники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День клубники — неофициальный летний гастрономический праздник, который отмечается 18 июня в России и многих других странах. Это одна из наиболее популярных ягод в весенне-летний сезон.
История этой ягоды уходит корнями в прошлое, примерно на 2200 лет назад. Известно, что еще в 234 году до нашей эры дикая клубника произрастала на территории Италии, и ее полезные качества были описаны Апулеем в его работах.
Клубника по праву считается королевой ягод — вкусная, сочная, сладкая ароматная, которая не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Ее сезон начинается в конце мая и длится до июля. Однако такую массовую популярность она завоевала еще и благодаря своим полезным свойствам, это ценный кладезь витаминов и полезных микро- и макроэлементов, настоящее природное лекарство. Она помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и зарядить организм энергией.
«Ягода содержит фолиевую кислоту, клетчатку, пектин, железо, йод, кальций, фосфор и марганец, фруктовые кислоты и витамин С, бета-каротин, Е, В9, РР. В ней есть большое количество фитохимических веществ, благодаря которым она обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. К ним относятся эллаговая кислота и различные флавоноиды, такие как антоцианы, кверцетин, кемпферол и катехин. Их главная функция — защита наших клеток от повреждения и предотвращение преждевременного старения», — рассказывает начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ирина Лебедева.
Ученые обнаружили, что у женщин, которые съедали более трех порций клубники в неделю, риск сердечного приступа был на 34% ниже, чем у тех, кто ел меньше. Специалисты в области питания советуют здоровым взрослым людям, не имеющим аллергии или каких-либо медицинских ограничений, употреблять в пищу от 200 до 300 граммов клубники ежедневно. Людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется ограничить суточное потребление свежей клубники до 60 граммов.
Клубника — натуральный анальгетик. Благодаря компонентам, схожим по составу с ацетилсалициловой кислотой, эта ягода облегчает головную боль.
Хотя клубника и кажется сладкой, уровень сахара в ней крайне низок. Удивительно, но в лимоне его намного больше.