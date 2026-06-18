Алтынай Жорабаева показала детские фото и окунулась в ностальгию

На черно-белых фото маленькая Алтынай запечатлелась с короткой стрижкой. Рядом с ней стоят ее сестры Сауле и Гульнара. «В семейном чате появились эти фото. Посмотрите на мои волосы на первом фото. Они блестят на солнце. Многие говорят, что я выпрямила волосы с помощью кератина. И не верят, когда я это отрицаю. Вот и доказательство. А какие брови и ресницы у меня!» — отметила певица, окунувшись в ностальгию.