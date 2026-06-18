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Алтынай Жорабаева показала детские фото и окунулась в ностальгию

Казахстанская исполнительница Алтынай Жорабаева показала в соцсети черно-белые фотографии из детства и окунулась в ностальгию. Поклонники умилились снимкам, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На черно-белых фото маленькая Алтынай запечатлелась с короткой стрижкой. Рядом с ней стоят ее сестры Сауле и Гульнара. «В семейном чате появились эти фото. Посмотрите на мои волосы на первом фото. Они блестят на солнце. Многие говорят, что я выпрямила волосы с помощью кератина. И не верят, когда я это отрицаю. Вот и доказательство. А какие брови и ресницы у меня!» — отметила певица, окунувшись в ностальгию.

Фанаты творчества Алтынай восхитились ее внешностью, оставив множество комплиментов. «Волосы у тебя еще с детства красивые, как для рекламы», «Какие сладкие детки», «Красавица», «У Алтынай волосы, как золото», «Какие симпатичные девочки, модницы», «У вас естественная красота», — отметили они.