За неделю клещи укусили 1909 жителей Красноярского края

За прошедшую неделю клещи покусали 1909 жителей Красноярского края, из них 306 — дети. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона общее число пострадавших от членистоногих составило 10654 человека.
Среди них есть пострадавшие, которые повстречали клеща в других регионах — уже зарегистрировано 29 таких случаев. Они приехали из республик — Саха (Якутия), Хакасии, Тыва, а также из Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Вологодской областей и Хабаровского края.
В крае продолжаются акарицидные обработки территорий. Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.