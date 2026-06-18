За неделю клещи укусили 1909 жителей Красноярского края

Среди них есть пострадавшие, которые повстречали клеща в других регионах — уже зарегистрировано 29 таких случаев. Они приехали из республик — Саха (Якутия), Хакасии, Тыва, а также из Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Вологодской областей и Хабаровского края.