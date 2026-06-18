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За неделю клещи укусили 1909 жителей Красноярского края

1909 пострадавших от присасывания клещей в Красноярском крае — таков итог прошедшей недели.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю клещи покусали 1909 жителей Красноярского края, из них 306 — дети. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона общее число пострадавших от членистоногих составило 10654 человека.

Среди них есть пострадавшие, которые повстречали клеща в других регионах — уже зарегистрировано 29 таких случаев. Они приехали из республик — Саха (Якутия), Хакасии, Тыва, а также из Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Вологодской областей и Хабаровского края.

В крае продолжаются акарицидные обработки территорий. Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.