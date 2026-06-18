Биолог заявил о страшной угрозе для можжевельника

По словам биолога, на Черноморском побережье Краснодарского края распространены три вида можжевельника: два из них — можжевельники вонючий (Juniperus foetidissima) и высокий (Juniperus excelsa) — занесены в Красную книгу России, а можжевельник красный — в Красную книгу Краснодарского края.