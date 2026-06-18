Силы ПВО сбили около 60 БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Около шестидесяти вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал об одном погибшем и двух пострадавших из-за атаки БПЛА на регион.
«По уточненной информации, сегодня ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что пожар, вызванный падением обломков БПЛА, ликвидирован в Красносулинском районе, а на месте другого пожара на территории коммерческих объектов в городе Гуково работают экстренные службы.