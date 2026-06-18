В России появится профессиональный стандарт для писателей

В документе отмечается, что утверждение профстандарта стало одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание, что в России официально нет профессии писателя, и предлагал закрепить ее законодательно.