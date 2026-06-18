В России появится профессиональный стандарт для писателей

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России».
В документе отмечается, что утверждение профстандарта стало одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание, что в России официально нет профессии писателя, и предлагал закрепить ее законодательно.
Теперь для этой деятельности будет действовать отдельный профессиональный стандарт. Он начнет применяться осенью 2026 года.
(Фото: Magnific.com).