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В России появится профессиональный стандарт для писателей

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России».

В документе отмечается, что утверждение профстандарта стало одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание, что в России официально нет профессии писателя, и предлагал закрепить ее законодательно.

Теперь для этой деятельности будет действовать отдельный профессиональный стандарт. Он начнет применяться осенью 2026 года.

(Фото: Magnific.com).