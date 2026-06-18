Эксперт брокера крупного банка рассказал о перспективах российского рынка акций

В текущих рыночных условиях перспективными выглядят акции, облигации и инструменты с привязкой к валюте.
Такое мнение высказал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Красноярске Дмитрий Кулик в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск».
«Российский рынок акций сейчас дешевый. Многие качественные эмитенты демонстрируют лучшую отчетность за последние несколько лет, но торгуются при этом на своих исторических минимумах. Поэтому сейчас хорошая возможность рассмотреть акции, чтобы пополнить свой портфель. Наши фавориты — финансовый и ИТ секторы, а также отдельные дивидендные истории», — сказал эксперт брокера ВТБ.
Среди долговых инструментов привлекательно выглядят сейчас облигации с фиксированными купонными выплатами — как государственные, так и корпоративные с высоким кредитным рейтингом. Они позволяют зафиксировать текущую еще высокую доходность на максимально комфортный для инвестора срок, пояснил инвестконсультант.
Валютные и квазивалютные инструменты дают возможность зафиксировать крепкий рубль, добавил он.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).