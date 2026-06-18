В лагере Хабаровского края «Мир Детства» завершили военно патриотическую смену

Директор Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин отметил, что курсанты прошли путь от новобранцев до сплочённой команды и приобрели навыки, которые останутся с ними на всю жизнь. Председатель Правления Центра Виктор Водолацкий подчеркнул расширение программ: вместо одной 72 часовой программы теперь действуют базовые и профильные модули.