Максим Иванов: «Западное шоссе — это ворота в Амурск»

— В прошлом году в Амурском районе по нацпроекту было отремонтировано 2,5 километра дорог. В этом году план уже 5 километров, в том числе Западное шоссе. Для Амурска это действительно важный участок: он формирует въезд в город и каждый день влияет на комфорт жителей. Наша задача — чтобы работы были выполнены качественно и чтобы люди почувствовали результат, — сказал Руслан Колесников.