Максим Иванов: «Западное шоссе — это ворота в Амурск»

Депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов во время рабочей поездки по Амурскому району проверил, как идёт ремонт Западного шоссе в Амурске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Этот участок жители называют одним из самых важных для города. Западное шоссе — фактически въезд в Амурск, его ворота и первое впечатление о городе. Поэтому вопрос состояния этой дороги регулярно звучит на встречах с людьми.
— Сегодня на встречах с жителями Амурского района вопрос номер один — это, безусловно, дороги. Западное шоссе здесь отдельная тема. Это не просто участок на карте, это въезд в город, дорога, которой ежедневно пользуются люди. Поэтому к качеству работ здесь должно быть особое внимание, — отметил Максим Иванов.
Ремонт дорог сегодня — один из главных приоритетов в крае. Эта работа находится на особом внимании губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. На данном участке работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По словам главы города Амурска Руслана Колесникова, дорожная тема остаётся одной из самых заметных для муниципалитета.
— В прошлом году в Амурском районе по нацпроекту было отремонтировано 2,5 километра дорог. В этом году план уже 5 километров, в том числе Западное шоссе. Для Амурска это действительно важный участок: он формирует въезд в город и каждый день влияет на комфорт жителей. Наша задача — чтобы работы были выполнены качественно и чтобы люди почувствовали результат, — сказал Руслан Колесников.
По условиям контракта работы на участке должны завершиться до конца сентября. При этом подрядчик сообщил, что нормально и с комфортом ездить по дороге можно будет уже к концу июля.
Максим Иванов подчеркнул, что для жителей важны не формальные сроки на бумаге, а реальное качество дороги.
— Нас контракт сам по себе не сильно интересует. Нас интересует, насколько жители будут довольны качеством дороги. Подрядчик пообещал, что до конца июля здесь уже можно будет нормально ездить. В августе приедем и посмотрим, как это обещание выполнено", — заявил Иванов.
Он добавил, что в работе с территориями важно выделять те вопросы, которые люди поднимают чаще всего.
— В каждом районе есть много насущных вопросов. Но есть темы, которые звучат особенно часто, и дороги как раз из таких. Когда люди постоянно говорят об одном и том же участке, значит, эта проблема должна становиться приоритетной. Наша задача — подключать ресурс и доводить такие вопросы до понятного результата, — отметил Максим Иванов.