Новые правила ремонта в квартирах с 1 июля 2026: За какие изменения придётся ответить перед инспекцией

С 1 июля 2026 года в России усиливается контроль за ремонтом квартир. Под особое внимание попадают замена лёгких перегородок на тяжёлые конструкции, скрытие инженерных коммуникаций и изменение так называемых мокрых зон. За нарушения собственникам могут грозить не только штрафы, но и судебные разбирательства. Life.ru разобрался, что именно меняется, кого затронут новые правила ремонта 2026 и как провести ремонт в квартире без проблем с согласованием.