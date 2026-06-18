В Хабаровском крае помощь для участников СВО перевели в анонимный чат

Также координатор проекта, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов отметил, что чат стал ответом на устойчивый запрос на цифровую форму поддержки, когда человеку важно не идти очно в медучреждение и сохранить приватность общения.