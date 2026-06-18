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В Хабаровском крае помощь для участников СВО перевели в анонимный чат

Анонимная круглосуточная поддержка доступна участникам СВО и их семьям из любого региона края.

В Хабаровском крае начал работу анонимный чат психологической помощи для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей. Обратиться за поддержкой могут также близкие погибших защитников Отечества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сервис запущен в формате сообщества в социальной сети «ВКонтакте» и доступен круглосуточно. Как отмечают организаторы, помощь оказывается бесплатно и без необходимости указывать персональные данные.

В чате работают медицинские и клинические психологи. Специалисты помогают справляться с тревогой, стрессом, эмоциональным выгоранием, паническими состояниями и переживанием утраты.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула, что психологическая помощь часто нужна оперативно, «здесь и сейчас», а возможность анонимного обращения повышает доверие к формату.

Также координатор проекта, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов отметил, что чат стал ответом на устойчивый запрос на цифровую форму поддержки, когда человеку важно не идти очно в медучреждение и сохранить приватность общения.

Проект реализуется Комитетом семей воинов Отечества и Фондом «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.